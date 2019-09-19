藍委陳宜民：四輔選系統已和韓競選總部整合

藍委陳宜民。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月19日電（記者 倪鴻祥）鴻海創辦人郭台銘不連署參選，外界關切中國國民黨大選參選人、高雄市長韓國瑜內部整合，國民黨不分區“立委”陳宜民接受中評社訪問時表示，四大輔選系統已和韓競選總部整合且步上軌道，韓的選情像“倒吃甘庶”、漸入佳境，只要21日在屏東造勢、以及到台南為前主席洪秀柱站台成功等，整個氣勢會往上升。



郭台銘不參與這次連署參選，讓2020大選重回藍綠對決態勢，外界關注韓國瑜陣營的內部整合情況。



擔任韓國瑜“國政”顧問團重要成員的陳宜民受訪時表示，郭台銘不連署參選後，很多原來挺郭的人會開始散掉，其中屬於藍營的人會陸續歸隊。



其次，國民黨的四大系統，包括黨中央、“立法院”黨團、智庫“國家政策研究基金會”，以及前“行政院長”張善政籌組的“國政”顧問團，都已經和韓國瑜競選總部完成整合，並且步上軌道。



第三，智庫已將政策白皮書交給韓總部，進行整合，黨團與智庫每週也會舉行“PK小組”會議研析選情；高雄市的青年局10月將掛牌，屆時會配合青年政策爭取青年選票，現在，韓國瑜的選情像“倒吃甘庶”、漸入佳境。



陳宜民說，接下來只要韓國瑜週末21日在屏東造勢，以及當天到台南為前主席洪秀柱輔選站台，只要這兩場造勢成功，再配合黨籍“立委”參選人和韓合體照的看板掛起來，韓的氣勢就會起來。