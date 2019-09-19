德籍學者反暴竟遭學生投訴　疑被理大解雇

中評社香港9月19日電／理大德籍學者藍霄漢（Sky Darmos）因支持修例、批評參與暴行的學生是“恐怖分子”而遭學生投訴，網傳已被理大解雇。大公報記者向理大查詢相關情況時，校方僅稱藍霄漢只是校方一個項目的校外協作人士。



“我對中國的態度無變過。香港所有的繁榮都是回歸中國後才有的。”藍霄漢在網上流傳的一段訪問中說道。他緩步走向自己在理大的辦公場所，拿著朋友的鑰匙打開辦公室門，而自己的鑰匙已經交還學校管理處。



早在九月一日，藍霄漢在自己Fb上表態，指出自己因支持修逃犯例而被一名印度人用傘痛打。翌日，視頻網站YouTube就出現藍霄漢在理工大學舉著“支持逃犯條例 反對保護殺人犯 反對無法主義 反對地域歧視”的紙牌，身後不時有黑衣人走動，伴有“光復香港，時代革命”的嘈雜聲。



藍霄漢至今仍保留這個四行字的紙牌，存放在已不屬於自己的辦公室，他表示，自己批評縱火襲警、破壞設施的學生為“恐怖分子”而遭學生投訴，網傳已被理大解雇。大公報記者昨向理大查詢解雇情況時，校方並未正面回覆，只稱此人並非理大的職員或學生，而是理大設計學院其中一個創意項目的校外協作人士。



記者致電藍霄漢，但他於網上公布的手機號已停機。私信其Facebook帳號則暫未得到回覆。



浸大前講師黃妙意則在Facebook上留言支持他，“藍霄漢主張和平，不會對學生有不良影響，且藍霄漢只是在理大做研究，不是教學，學生又都是成年人。”她希望藍霄漢能繼續在理大做研究。



（來源：大公報）