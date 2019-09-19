對話會參與者：這是一個好的開始

中評社香港9月19日電／多位出席昨晚對話會的區議員都表示，這是一個好的開始，大家亦可以暢所欲言。他們期望，特首和問責團隊可以經常落區，更有區議員說：“我希望有一天可以看到特首與司局長好像我們一樣，時常開街站。”



身兼九龍城區議員的經民聯立法會議員梁美芬表示，她在會上再次向林鄭月娥建議，面對近日暴陡變本加厲的激進暴力行為，香港政府應盡快制定反蒙面法及成立特別法庭專注處理騷亂的大量案件，盡快止暴制亂，平息風波。



民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽表示，今次對話會是好的開始，而特首亦承諾未來會多舉辦這樣的活動。他又說，這樣的溝通平台不能取代直接落區，所以他在會上詢問對話行動會持續多久，“我希望有一天可以看到特首與司局長好像我們一樣，時常開街站，直接與市民會面、對話和溝通。”



民建聯屯門區議員葉文斌表示，縱使自己與其他區議員未能發問，期望未來在其他場合能有機會發言。他又指，本來擔心答問會會比較形式主義，但由於反對派杯葛及缺席，他覺得現場整體氣氛溫和、理性及有秩序，加上有三分鐘時間發問，相信能夠達到對話的初衷。



工聯會離島區議員鄧家彪表示，答問會能夠讓不同政見的區議員暢所欲言，不被中斷。他引述林鄭月娥在會上強調會繼續堅持她本人在本月三日提出的四大行動綱領，並且會在剩下的任期繼續對話工作。他期望，林鄭月娥下一步與不同社區及界別繼續對話。



自由黨中西區區議員楊哲安表示，會上整體秩序良好，多名區議員提到政府現時踏出第一步進行對話能修補社會撕裂，同時可讓議員有機會發洩過去收到市民的傷心、擔心及憤怒。他又提到林鄭月娥耐心聆聽區議員的意見，並強調未來將會落區與市民對話。



特首本邀請包括反對派在內的全體區議員會面，惟反對派聲言杯葛，新民主同盟範國威聯同幾名反對派區議員，會面前到政總外搞事做騷。會上亦有反對派舉牌示威，保安員一度上前勸阻。



（來源：大公報）