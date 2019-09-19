《說文解字》數字化：推動經典現代化轉型

中評社北京9月19日電／“盥洗室”的“盥”字怎麼讀，是什麼含義？恐怕不少人答不上來。但如果查這個字對應的篆文，再結合《說文解字》（以下簡稱“《說文》”），就容易理解了：“澡手也。從臼水臨皿。”這個字形上面是兩只手，中間有水穿過，而底下則是一個接水的器皿，非常形象地傳達出“洗手”的含義。



通過《說文》小篆理解漢字，能解答不少關於漢字的疑惑。如今，遇到類似問題，我們可不必翻閱“大部頭”工具書，只要這個字在《說文》中有收錄，輕鬆登錄“數字化《說文解字》”平台檢索一下，問題就可以解決了。



8月底，國家社科基金重大項目成果“數字化《說文解字》研究與應用平台”在北京師範大學正式發布。將《說文》及其歷代研究成果數字化，對漢字研究和教育的意義何在？傳統“冷門”學科成果通過數字化手段呈現，將為文化傳承方式帶來怎樣的改變？



1.繼承章黃學派傳統的追求



2012年，對北京師範大學王寧教授的研究團隊來說，是意義不凡的一年。王寧作為首席專家投標的“數字化《說文》學及其研究平台構建”獲立為國家社科基金重大項目。



“其實在6年前項目申報時，先期的基礎工作已經大致做完，在項目申報會上我和大家說，《說文》的現代化轉型，是我們繼承章黃‘小學’和發展傳統語言學的一種追求，不論項目是否能批下來，我們都要做下去，做成功。”王寧談道。



那麼，是什麼讓王寧和她的團隊有這樣執著的堅守？還要從《說文》及《說文》學本身來找答案。



“漢字是中華文化的基石，《說文》是一座大型的文化知識寶庫。作為一部大型字書，《說文》不僅收錄了當時通用的漢字，同時還收錄了漢代之前歷代所傳的古字。除了在聲韵、文字、訓詁方面有很高價值外，對於中華優秀傳統文化的傳承、弘揚有著無可替代的作用。”對於《說文》的價值和重要性，河北大學教授楊寶忠解釋道。

