孫家棟：一輩子與衛星打交道的航天“大總師”

孫家棟（左一）在工作中。（來源：新華社） 中評社北京9月19日電／他被稱為中國航天的“大總師”，從“東方紅一號”到“嫦娥一號”，從“風雲氣象衛星”到“北斗導航衛星”，背後都有他主持負責的身影；翻開他的人生履歷，就如同閱讀一部新中國航天事業的發展史……



獲得過“兩彈一星”功勛獎章、國家最高科學技術獎和“全國優秀共產黨員”“改革先鋒”等稱號的他，在新中國成立70周年之際，又榮獲“共和國勛章”。他，就是我國人造衛星技術和深空探測技術的開創者之一、中國航天科技集團有限公司原高級技術顧問孫家棟院士。



中國航天“大總師”



孫家棟，這個名字與中國航天事業的發展緊緊相依。



航天是一項非常複雜的系統工程，每項工程由衛星、火箭、發射場、測控通信、應用等數個系統構成，每個系統都有自己的總設計師或總指揮，孫家棟則被大家尊稱為“大總師”。



回顧幾十年的工作，孫家棟認為自己“僅僅是航天人中很平常的一個”。他經常說，是中國航天精神鑄造了中國第一星，是中國航天事業發展成就了自己。



一次發射中，衛星在轉運途中不慎發生了輕微碰撞，試驗隊員們一下子慌了神，誰也不敢保證這會不會對發射造成影響。



接到緊急報告後，孫家棟當天就從北京趕到了西昌，一下飛機就直奔衛星試驗廠房。了解清楚現場情況後，當時已經快80歲的他馬上鑽到了衛星底下，對著衛星的受創部位仔細研究起來。

