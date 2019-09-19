學生“爆門”辱師 浸大明言追究

部分學生闖進逸夫行政樓、辱罵同事，作出破壞樓層大門的行為。（資料圖片） 中評社香港9月19日電／暴亂風潮令大批大學生“上腦”，將暴力破壞帶入校園。剛過去的周日有浸大新聞系學生在北角被警員截查並搜出尖刀，因涉嫌藏有攻擊性武器被捕。部分浸大生周一以“聲援”為由於校內遊行，其後突然破門鎖、碎玻璃對校內設施大肆破壞，又辱罵到場調解的教職員，藉以施壓要大學“譴責”警方。浸大校長錢大康昨日強調，近期校園內發生的行為或言語欺凌事件“絕對不可接受”，明言會對涉事學生採取行動，包括展開紀律程序。



縱暴派在本月15日於港島舉行非法集會遊行，最終演變成黑衣人肆虐的街頭暴力。當晚浸大新聞系學生蘇敬華被警方於背包內搜出尖刀，因涉嫌藏有攻擊性武器被捕。錢大康翌日向全體師生發電郵，指校方非常關注事件，又為蘇開脫稱該尖刀是“切月餅” 之用，並指已聯繫警方要求適當處理案件。





百餘人圍堵校長室



學生有暴力嫌疑，身為校長的錢大康未見好好監督，反而急不及待為其開脫，引起社會質疑。儘管如此，錢大康此舉未能討好校內激進分子。部分浸大生周一發起校內遊行，要求大學譴責警方“濫捕”及“打壓新聞自由”云云。 縱使當時錢大康不在校園，學生仍因“會面不果”而發難，暴力衝擊校長辦公室所屬樓層，除了破壞門鎖強行進入，更擊碎玻璃、塗污閉路電視鏡頭，百餘人圍堵校長室，包括副校長周偉立、新聞系系主任劉志權等到場教職員更一度遭辱罵，現場夾雜不少粗口。





校長討好縱容 連累教職員



學生橫蠻滋事，校長卻討好縱容，錢大康最終自食其果，更連累其他教職員。



至昨日，錢大康終於向全校師生發電郵明確表態，表明絕不接受校園內涉及行為或言語欺凌事件，校方亦不會容忍和合理化任何形式的欺凌和暴力行為。