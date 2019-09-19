綠委要求調高老農津貼　藍委批政策買票

藍委林為洲接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月19日電（記者 倪鴻祥）民進黨“立委”陳明文等多名綠委，上午提出老農福利津貼暫行條例修正草案，擬將老農月津貼從現行每月新台幣7557元增加為8175元。中國國民黨“立委”林為洲批評蔡政府“明目張膽”政策買票。



陳明文、蘇治芬等十幾位民進黨“立委”上午開記者會，提出“老農福利津貼暫行條例”修正草案，調高年金後初估有59萬老農受惠，增加40多億元預算由“中央”全額負擔，農民可以同時參加農保和“國民”年金保險，農民年滿65歲之後就可以同時領取年金給付和老農津貼。



林為洲表示，農民辛苦沒有退休金，老農津貼要加碼當然不反對，但蔡英文執政已經3年多了，如果真的想要照顧農漁民的話，怎麼會等到選舉前夕才提出這個政策，這不只是政策買票的嫌疑了，而是明目張膽，所以令人搖頭。



他指出，蔡政府執政3年多，結果把這些錢拿到選舉前夕來花，完全沒顧及每年該固定執行的計劃，等於是不平衡的政策分配，難怪現在外界都指蔡政府在“大撒幣”，質疑在政策買票。



外界揣測去年九合一選舉民進黨在農業縣市潰敗，因此蔡政府這時候向農民撒錢彌補農民，爭取2020大選重獲農民支持。



林為洲說，民進黨去年選舉大崩盤很重要的一個原因，就是民進黨以改革之名，將原本會員直選的水利會長改成官派，引發農民大怒，所以今天只好用政策買票彌補農民反彈，其實政策反反覆覆實在很內耗，所以希望將來不管哪個政黨執政，政策不要反反覆覆。



