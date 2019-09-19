桃園後援會李家興提醒韓　低俗話少講

韓國瑜桃園後援會會長李家興。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月19日電（記者 黃文杰）桃園市議會無黨籍市議員黨團總召集人李家興接受中評社訪問表示，鴻海創辦人郭台銘從下週開始，進行全台感恩之旅，屆時郭講甚麼話，做甚麼動作，都會影響國民黨2020參選人韓國瑜的選情，他呼籲韓要儘速拜會郭，郭只要說“全力支持韓國瑜”，郭粉會放下仇恨，他也提醒韓，還是少講低俗的庶民語言。



桃園市議會本屆63席，國民黨32席、民進黨20席、無黨籍8席，時代力量1席、綠黨1席，李家興原本是國民黨，還擔任多屆國民黨議會黨團書記長，這次以無黨參選並當選，並接下議會無黨籍市議員黨團總召的職務。



國民黨全代會正式提名韓國瑜參選2020，各縣市紛紛成立競選總部，桃園市由議長邱奕勝領軍，擔任桃園總部主任委員、議會黨團書記長梁為超擔任總幹事，為擴大組織，也把立場偏藍的無黨籍都納入，李家興除了掛名韓國瑜競總副總幹事，還擔任桃園市後援會會長。



被問到，韓粉凝聚力夠，根本不用組織動員，這跟韓國瑜後援會要怎樣區分？



李家興解釋，他正努力協助，在桃園13區各自成立後援會，主要結合國民黨的婦女會、青溪婦聯會及青工系統，以這些團體力量，擴大影響層面，替韓國瑜在基層鞏固支持。



被問到，過去鋼鐵韓粉很多激情言行，容易刺激且得罪人，進而“討厭韓國瑜”，如果從後援會的立場，要怎樣化解？



他說，任何人都不可能十全十美，如果有人做到，人人喜歡、人人不討厭，自然百分之百當選。重點是，後援會因為跳脫政黨，就有空間可以設法化解。