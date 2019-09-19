韓國瑜國政直播　抨擊長照2.0是強弩之末

韓國瑜和顧問團總召集人張善政等人進行線上國政直播開講談醫療長照願景。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天中午進行臉書國政直播，這次以長照為主題，抨擊蔡英文的長照2.0是強弩之末，只靠菸捐、遺產稅無法長久，涵蓋度也只達4成，等於有6成無法照護到，因此推出長照保險，當事人每個月負擔一個便當錢，政府、雇主也會幫忙，等於3個便當，雇主出的部分則是一個便當加一顆滷蛋，避免負擔太重。



韓國瑜19日中午和“國政”顧問團的總召集人張善政、醫療與長照小組召集人前台大醫院副院長王明鉅、陽明大學衛生福利研究所教授李玉春，進行30分鐘的“線上國政直播開講”，這次談醫療長照願景，主題為“聽韓總說：顧健康卡贏走病院”。



韓國瑜指出蔡英文長照2.0缺失：財源靠菸捐，全民抽菸救長照，造成財源不穩難以永續；資源投入不足，無法吸引資金服務資源更缺乏；照護涵蓋不足，保輕不保重，長照悲劇不斷發生等問題。



韓國瑜表示，現在台灣65歲以上人口約250萬人左右，十年後成長雙倍，達到將近600萬人，這是多麼驚人的數字，因此一定要正視長照問題，也呼籲國民重視健康，這樣一來長照壓力才可減輕。



韓國瑜指出，台灣現行的顯性照顧人口，一年統計要離職回家中照顧家人多達13萬人，而隱性照顧人口有240萬人，即使在外有工作，回到家中也要協助照顧。



王明鉅指出，現行長照制度的涵蓋不足41%，造成很多長照悲劇，因此他們主張開辦長照保險，大家都出一點錢，用社會的力量讓長照有資源可以用。



李玉春說明，長照保險可用“搭健保便車”方式，在政府收健保費時多繳一點錢，一個月要繳的錢平均大概一個便當錢，工作的雇主、政府也都會幫忙支付。此外，長照保險跟健保不一樣，財源來自保費，有多少錢做多少事，政府也會評估誰需要用。



張善政補充，再構想推動長照保險時，有跟業界交流過，“就是一個便當錢加一個滷蛋”，減輕雇主負擔，大家一起扛，制度才會可長可久。