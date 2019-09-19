吉林長白山開發建設集團原黨委書記王岩被查

| 中評社北京9月19日電／據長白山保護開發區紀檢監察工委消息：長白山開發建設（集團）有限責任公司原黨委書記、董事長王岩涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
王岩簡歷
王岩，男，漢族，1965年1月出生，吉林市人，1986年8月參加工作，1986年4月加入中國共產黨，研究生學歷。
2001年11月，任吉林市公安局豐滿公安分局政委（副處級）；2003年6月，任吉林市公安局豐滿公安分局局長；2006年1月，任吉林市公安局副局長（副處級）；2010年2月，任吉林市公安局副局長（正處級）；2010年5月，任吉林省公安廳緝毒總隊總隊長；2011年12月，任吉林省公安廳長白山公安局黨委書記、局長；2012年6月，任吉林省公安廳長白山公安局黨委書記、局長，長白山保護開發區管委會副秘書長；2012年8月，任吉林省公安廳長白山公安局黨委書記、局長，長白山保護開發區管委會副秘書長，長白山保護開發區工委政法委副書記；2014年8月，任吉林省公安廳長白山公安局黨委書記、局長，長白山保護開發區工委政法委副書記；2016年2月，任長白山投資控股有限公司黨組副書記、總經理，長白山開發建設（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，長白山保護開發區工委政法委副書記；2016年8月，任長白山投資控股有限公司黨組副書記、總經理，長白山開發建設（集團）有限責任公司黨委書記、董事長；2016年9月，任長白山投資控股有限公司黨組副書記、總經理，長白山開發建設（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，長白山金融控股有限公司黨組書記、董事長；2017年6月，任長白山管委會政法委調研員；2018年4月，退休。
（來源：吉林省紀委省監委）