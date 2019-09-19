多地將執行更嚴“雙錄”規定

中評社北京9月19日電／更嚴格的保險銷售“雙錄”規定即將在多地實施。



《證券日報》記者了解到，10月1日，在江蘇全省範圍內，通過保險公司個人代理人和專業保險代理機構、保險經紀機構銷售的一年期以上人身保險產品的，都必須在銷售的關鍵環節進行錄音錄像（以下簡稱“雙錄”）。



同時，記者從寧波銀保監局相關負責人處了解到，寧波市也將於10月1日開始試行一年期以上人身險銷售“雙錄”規定，並將於12月1日起全面實施該規定。



目前，多數地方尚在按照原保監會印發的《保險銷售行為可回溯管理暫行辦法》執行“雙錄”規定。不過，業內人士表示，更嚴規定可能會在更大範圍實施，以更好地保護消費者和保險公司權益。





三方面提高“雙錄”要求



把保單的演示利益當作確定利益，利用銷售話術誤導消費者購買不適合自己的保險產品……今後，此類不規範的保險銷售行為有望得到全面遏制。



根據江蘇銀保監局消息，10月1日，在江蘇全省範圍內，對通過保險公司個人代理人和專業保險代理機構、保險經紀機構銷售的一年期以上人身保險產品的，都必須在銷售的關鍵環節進行“雙錄”。



上述要求來自於江蘇銀保監局此前下發的《關於深入推進人身險銷售行為可回溯管理的通知》。