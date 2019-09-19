證監會年內批覆1601億元可轉債

中評社北京9月19日電／今年以來，證監會批覆可轉債數量、規模大幅增加。根據同花順IFinD數據統計，截至9月18日，年內獲得證監會批覆的可轉債數量達76家，發行規模為1601億元。相比去年同期，增加批覆23家，發行規模同比增加215%。



“證監會對可轉債發行批覆加速很大程度上是基於滿足市場需求的考慮。2019年以來A股市場有所回暖，投資者權益配置需求提升；同時，企業發行可轉債熱情也較為高漲。”東方金誠首席債券分析師蘇莉對《證券日報》記者表示。





可轉債成重要再融資工具



“可轉債逐漸成為重要的再融資工具。”蘇寧金融研究院特約研究員何南野昨日對《證券日報》記者表示，主要原因有以下幾方面：一是經過前些年定向增發市場的萎縮，很多上市公司都有再融資“補血”的需求，而這一需求集中在今年爆發；二是經過前兩年的培育，上市公司對可轉債的接受度大幅提高，發行可轉債進行融資的積極性很高；三是相比其他再融資工具，如優先股，可轉債的發行要求更低，更多上市公司符合發行條件；四是證監會對可轉債發行持鼓勵態度，審核周期相對較短。因此。今年證監會批覆可轉債的數量和規模增多。



蘇莉表示，可轉債放量也體現監管對民營企業的融資支持。證監會去年推出了定向可轉債作為併購重組交易支付工具的試點，2019年已批覆了5家上市公司定向可轉債方案，以支持民營控股上市公司的做優做強。



“可轉債市場擴容有助於緩解當下實體經濟的一些問題，尤其是中低信用評級上市公司的融資問題。A股股權融資比較稀缺，可轉債作為一種靈活的股權融資方式，打開了上市公司的融資新空間。而且，可轉債進可攻、退可守的特點對於市場投資者也很有吸引力。在目前監管層採取多舉措緩解企業融資難的背景之下，預計可轉債市場將繼續擴容，可轉債的配置價值也隨之凸顯。”中山證券首席經濟學家李湛在接受《證券日報》記者採訪時表示。