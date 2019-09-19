减税降费逐步落地见效

中評社北京9月19日電／9月17日，财政部发布数据显示，受减税降费政策效应持续显现等因素影响，前8个月，财政收入同比增长3.2%，增幅同比回落6.2个百分点。其中，全国税收收入同比下降0.1%，为年內首次负增长。另外，个人所得税同比下降30.1%。



“最新财税数据表明，国家出台的大规模减税政策措施正在逐步落地见效，企业税收负担在不断减轻。”中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者说。



分税种看，今年前8个月，国內增值税增长4.7%，增幅同比回落8.9个百分点，环比下降0.7个百分点。主要受去年降低增值税税率政策翘尾和今年增值税新增减税效果进一步放大等影响。



今年4月1日实施增值税新政，製造业等行业16%的增值税税率降至13%，交通运输业、建筑业等行业10%的增值税税率降至9%，扩大进项税抵扣范围，对生产、生活性服务业加计抵减，试行增值税期末留抵税额退税制度。



“特别是仪器仪表、医药、电子通讯等技术含量高的製造业减税效果明显，企业生产销售逐步改善，增长均高於规模以上工业平均增速。”张依群说。



今年前8个月，企业所得税31030亿元，同比增长3.6%，增幅同比回落9.3个百分点，增幅环比下降0.4个百分点。这主要是受今年实施小微企业普惠性税收减免，大幅放宽了可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，研发费用税前加计扣除比例优惠力度加大的影响。



与此同时，前8个月，个人所得税同比下降30.1%，继续保持在30%左右的降幅水平。主要是去年提高基本减除费用标准、调整税率的政策翘尾和今年增加6项专项附加扣除的减税效应叠加释放。