柯爆料郭退選內幕　韓辦：韓郭有共同目標

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲爆料鴻海創辦人郭台銘退選原因，是因為國民黨31名大老刊登的聯合聲明有15人曾勸進過郭。對此，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡受訪則表示，國民黨、郭台銘、韓國瑜都有共同目標，就是避免“國家主權”出現危機，要打“中華民國”的生存保衛戰，這樣就能團結一心。



柯文哲18日受訪時爆料，郭台銘之所以會退黨、甚至退選，當初國民黨31名大老刊登的聯合聲明是一大原因，簽名的31人中至少有15人曾勸進過郭台銘。



對此，何庭歡表示，國民黨、郭董事長、以及韓市長，其實都有共同的目標，就是認為當前政府對於未來“國家主權”上面仍有不確定因素存在。為了避免說“國家主權”會出現危機，要打一場“中華民國”的生存保衛戰，有這樣子的共同目標，相信大家都能夠團結一心。



媒體也關心跟郭台銘的聯繫狀況，何庭歡表示，目前已經聯繫了共同朋友去協助，看能不能安排，讓他們有機會可以拜會郭董事長，那麼希望能夠針對相關的政策以及對“國家”未來方向問題，當面跟郭請益。



媒體追問共同朋友是否是上午韓出席種樹活動露面的商總理事長賴正鎰？何庭歡則避重就輕，反正就是很關心韓、郭兩位近況的共同朋友。



針對“國政”顧問團成員廖達琪提到“若看不到中間選民與年輕選民的需求，“韓國瑜真的不用選了！”



何庭歡表示，現在也是有很多的努力要去做，包括整合藍營內部、凝聚所有志同道合的好朋友、宣導政見、做好市政，一方面也希望中間選民可以看到這部分的努力。也希望能夠藉由“國政”直播讓這些政見能夠真正的吸引到所有選民的支持。