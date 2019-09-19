廣東省 不同經營性質養老機構分類登記

中評社北京9月19日電／日前，廣東省民政廳等11部門聯合印發《關於進一步做好養老機構登記備案和監管工作的通知》（下稱《通知》），明確廣東省全面實行養老機構登記備案制，鼓勵社會力量進入養老服務業，建立健全部門聯合監管機制，進一步提升廣東養老服務水平。



《通知》明確，取消養老機構設立許可後，不同經營性質的養老機構分類登記。設立民辦公益性（即非營利性）養老機構，向縣級以上民政部門（社會組織登記管理機關）申請社會服務機構法人登記；設立民辦經營性（即營利性）養老機構，向縣級以上市場監督管理部門申請註冊登記。



此外，設立公建公營（公辦）養老機構，向事業單位登記管理機關辦理登記；採取公建民營形式設立的養老機構，港澳台、外國投資者舉辦的養老機構，按照機構經營性質向相關登記管理機關申請登記。



《通知》規定，養老機構登記後即可開展服務，並應當主動向民政部門備案。針對新設立養老機構、具備法人資格的醫療機構設立養老機構、原許可的養老機構、養老機構變更等4種情形，《通知》分別明確了備案流程。



其中，新設立養老機構，養老機構舉辦者要在完成登記手續後7個工作日內到養老機構所在市或縣（市、區）民政部門辦理備案。具備法人資格的醫療機構設立養老機構，不用另設新的法人，不用另外進行法人登記，可直接向登記管理機關申請變更登記事項或經營（業務）範圍等開展養老服務，並在變更後7個工作日內辦理備案。

