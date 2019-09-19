柯媽勸進　柯文哲：叫她選新竹“立委” 算了

台北市長柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電／17日為“中選會”受理申請為2020大選被連署人的登記最後期限，曾參選彰化縣長的前台聯黨“立委”黃文玲在當天下午5時半後現身“中選會”，表示要幫民眾黨主席、台北市長柯文哲登記參選，還帶上柯爸、柯媽前往。對於柯媽如此積極要柯參選，柯文哲今天受訪時表示，“她（柯媽）那麼愛選，叫她去選新竹市“立委”算了！”



柯媽何瑞英昨天受訪表示，17日一早她就去新竹城隍廟擲筊問柯文哲能不能選“總統”，結果擲了3個聖筊，讓她趕上台北要兒子去登記，想不到還是來不及。



柯文哲上午於市府內接受媒體聯訪，被問到柯媽坦承因為在城隍廟擲筊3聖筊，認為兒子應該出來選？柯表示，當然要敬神，他也會去拜拜，“但是，我們敬神，不用求神問卜嘛”，所以2000年前孔子就講過了，“敬鬼神而遠之”，這是一種最好的人生態度，所以聽聽就好，但是該怎麼做就怎麼做啊。



現場媒體追問，柯媽說因為3聖筊就打電話給你，讓你先登記再講。柯文哲直言，他跟柯媽講說，“沒有那個什麼先登記再說”，登記就要花100萬元，再來就連署一定要展開，“這哪有什麼先登記，然後明天說“I'm sorry”（我很抱歉），這樣喔？”



記者問，會乾脆叫柯媽出來選“總統”嗎？柯認為，“她那麼愛選，叫她去選新竹市“立委”算了！”那是否會將柯媽會列為不分區“立委”名單？柯聽聞後大笑，“你也不要說笑話好嗎？”