白皮書：我國高度重視並積極推進婦女事業發展

中評社北京9月19日電／國務院新聞辦19日發表的《平等 發展 共享：新中國70年婦女事業的發展與進步》白皮書介紹，我國高度重視並積極推進婦女事業發展。



白皮書說，促進婦女全面發展和男女平等是中國特色社會主義的重要組成部分。中國始終高度重視促進男女平等和婦女事業發展，加強和改進黨對婦女工作的領導，建立完善人大立法保障婦女權益、政協協商推動婦女事業發展的工作機制，建立健全政府貫徹落實男女平等基本國策的工作機制，強化婦聯組織作為黨和政府聯繫婦女群眾橋梁紐帶的工作機制，為婦女事業發展提供了強有力的政治保障和制度機制保障。



白皮書指出，中國共產黨始終堅持和加強對婦女工作的領導。70年來，中國共產黨始終堅持男女平等的政治主張，將實現婦女解放和男女平等作為奮鬥目標，將婦女事業作為黨的事業的重要組成部分。



白皮書說，中國共產黨始終把婦女事業放在中國改革開放和現代化建設的重要位置，在出台法律、制定政策、編制規劃、部署工作時充分考慮兩性的現實差異和婦女的特殊利益；推動完善保障婦女合法權益的法律體系，為促進男女平等和婦女全面發展構築堅固的法律屏障；把促進婦女發展納入國民經濟和社會發展總體規劃，加強頂層設計和長遠規劃；把新時代經濟社會發展同促進婦女全面發展緊密融合，使婦女事業更具時代性。



（來源：新華網）