央地政策齊發嚴防資金違規流入房地產

中評社北京9月19日電／8月以來，中央及地方明確針對房地產金融領域調控已超20次，無論是監管領域還是整治力度均持續升級。《經濟參考報》記者從銀保監會及多地監管部門獲悉，對房地產金融將進行全方位監管，把控樓市資金“水龍頭”，其中壓降表外資金繞道輸血房地產、防止房地產行業占用過多信貸資源將是未來一段時間的監管重點。同時，繼北京、浙江近期出台文件整治資金違規流入樓市後，多個熱點地區對於銀行信貸流向監管細則也在醞釀中，近期有望出台。



自7月30日中共中央政治局會議首提“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”後，銀保監會密集發文多方面整頓資金違規流入房地產。8月初下發專項檢查通知，重點檢查32個城市的銀行在四大領域房地產業務。8月30日發文，強調地方中小銀行機構存在違規為“四證”不齊房地產項目提供融資等問題。9月10日，中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清強調，對部分交叉金融產品流入房地產領域，以及車險市場亂象等問題果斷採取監管措施，做到立查立改、即知即改。9月11日，中國銀保監會首席風險官、辦公廳主任肖遠企在銀保監會通氣會上表示，當前監管部門著力壓降通過表外資金違規繞道流入房地產的行為。



地方層面，浙江銀保監局日前下發文件，要求銀行機構加強個人消費貸款用途管控，強調“嚴禁用於支付購房首付款或償還首付款借貸資金”。北京銀保監局要求轄內商業銀行加強對信用卡大額透支和現金分期業務的資金流向監控，確保個人信用卡透支不得用於生產經營、購房和投資等非消費領域。此外，合肥、廣州、深圳等多個熱點城市也發文規範當地房地產市場。



監管部門對現有涉及房地產金融業務監管也在持續。據不完全統計，僅8月來，銀保監系統開具的罰單中事由明確指向資金違規流入房地產超過40張，無論從數量還是力度均超過往年。例如，11日北京市銀保監局開具的6張罰單中，4張與資金違規流入房地產有關，渤海銀行北京分行、建信信托、北京銀行、中信信托合計被罰金額達350萬元。



國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼表示，房地產金融調控主要從三個方面實施，一是收緊銀行信貸資金進入房地產市場，比如提高房地產開發貸款的條件，減少貸款額度；二是收緊資金借助信托等渠道進入房地產項目；三是收緊個人住房貸款條件、額度，提高貸款利率，並嚴控個人消費貸款、信用卡資金違規流入房地產市場。此外，還可能從嚴監管房地產企業發行企業債券。



（來源：經濟參考報）