賴家軍提初選不算數？蔡：當時的共識決

蔡英文出席不動產仲介聯合會金仲獎頒獎典禮。（中評社 洪德諭攝） 蔡英文出席不動產仲介聯合會金仲獎頒獎典禮致詞。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月19日電（記者 洪德諭）2020大選最終台北市長柯文哲未參與連署登記，由於民進黨初選民調有納入柯文哲，挺前“行政院長”賴清德的民進黨委林俊憲認為應向賴說明。對此，蔡英文19日受訪時表示，決定是依照當時的政治情勢做最好的判斷，這決定是當時民進黨中執會共識決。



至於鴻海創辦人郭台銘不參與連署競選，呂秀蓮投入加上時代力量“立委”黃國昌也可能投入，蔡英文則說，不論誰參選或誰退選，按照自己節奏進行選戰。



蔡英文19日下午出席“不動產仲介聯合會金仲獎頒獎典禮”，對於這場活動，除了蔡英文外，“立法院長”蘇嘉全、“內政部長”徐國勇均出席，展現對於房仲業的重視，在蔡英文進場與演講時均有參與人員拿出手機錄影、拍照，顯現出蔡的人氣，不過致詞過程有遭遇民眾抗議樂生療養院議題，致詞一度被打斷。



對於林俊憲認為，柯文哲與郭台銘都未登記參選“總統”，和黨內“總統”初選時設定的“三腳督”（藍綠柯三方）民調與現況不符合，應向當事人（賴清德）說明。



蔡英文表示，決定是當時民進黨中執會共識決，依照當時政治情勢做最好判斷，國民黨初選也做這樣的安排，且“中選會”結束連署登記前後這段時間柯文哲也出現“中選會”。



至於郭台銘不參與連署選2020大選，媒體詢問是否有嚇一跳？蔡英文回答，平常心看待；是否在預期之中？蔡也僅答平常心看待；媒體再問柯文哲說大選重回藍綠對決，民進黨可開香檳了，蔡答，按照自己的節奏，開香檳就不用了。



除了郭不參與連署選2020大選外，呂秀蓮也由喜樂島推薦投入大選，黃國昌也可能代表時力角逐大選，蔡英文則回答，不論誰參選、誰退選都按照自己節奏進行選戰，並希望團結所有力量勝選保護台灣。