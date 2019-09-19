首屆“墨子量子獎”頒獎　潘建偉等12人獲獎

中評社北京9月19日電／18日下午，首屆“墨子量子獎”頒獎典禮在合肥舉行。潘建偉等12位國際頂尖科學家成為2018年度和2019年度“墨子量子獎”獲獎者。



諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧，“墨子量子獎”國際專家評選委員會主席、中國科學院院長白春禮專門為頒獎典禮錄制了視頻，對獲獎者致以熱烈的祝賀。



為鼓勵量子物理和量子信息領域的發現與突破，進一步提升我國在該領域的國際影響力，2018年由安徽省投資集團控股有限公司、安徽國元控股（集團）有限責任公司、合肥興泰金融控股（集團）有限公司三家企業共同捐資成立了墨子量子科技基金會，設立了“墨子量子獎”，在國際範圍內獎勵量子通信、量子計算、量子精密測量等領域取得傑出科技成果的科學家。“墨子量子獎”的每位獲獎者將獲得人民幣100萬元（約15萬美元）的獎金和一塊黃金獎章。



2018年度和2019年度“墨子量子獎”的遴選領域分別是量子計算和量子通信。



其中，2018年度“墨子量子獎”授予在量子計算領域做出傑出貢獻的6位科學家，其中理論類的獲獎人為Ignacio Cirac、David Deutsch、Peter Shor和Peter Zoller，表彰他們在提出了量子計算體系框架、量子算法和物理實現方面的開創性理論工作；實驗類的獲獎人為Rainer Blatt和David J. Wineland，表彰他們在基於囚禁離子實驗探索量子計算方面的先驅性貢獻。



2019年度“墨子量子獎”授予在量子通信領域做出傑出貢獻的6位科學家，其中理論類獲獎人為Charles Bennett、Gilles Brassard、Artur Ekert和Stephen Wiesner，表彰他們在建立量子通信的理論框架方面做出的先驅性貢獻；實驗類的獲獎人為Jian－Wei Pan（潘建偉）和Anton Zeilinger，表彰他們開創性的實驗工作使具有現實安全的廣域量子通信成為可能。



（來源：人民網）