鄭寶清：呂秀蓮參選可看看2千年的許信良

鄭寶清認為，民進黨任何人脫黨參選，得票率都不高。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月20日電（記者 黃文杰）針對呂秀蓮搭配前南投縣長彭百顯登記連署2020大選，對民進黨會有多大衝擊？民進黨“立委”鄭寶清接受中評社訪問表示，民進黨不管誰脫黨出來選，得票都很少，他舉2000年大選為例，陳水扁搭配呂秀蓮代表民進黨參選，當年前主席許信良也脫黨參選，最後許的得票率只有0.63%，只拿到7萬9千多票。



獨派喜樂島聯盟推薦呂秀蓮、南投縣前縣長彭百顯搭檔參選2020，取得被連署資格，依照選罷法規定及“中選會”期程，被連署人須在11月2日前，獲得28萬384人連署，才能角逐2020大選。



呂秀蓮是桃園人，鄭寶清也是，選區還是桃園，怎樣看昔日綠營大姊、跳出來挑戰自家人蔡英文？呂秀蓮連署到底能不能成功？



“國民黨有可能幫倒忙連署！”鄭寶清說，如果韓粉全力支持就連署過關，重點是連署完之後，支持者就跑掉了，國民黨不可能讓呂秀蓮選上。



他說，民進黨每次都這樣子，要退黨出來選的，到最後還是沒有辦法拿太多票。



鄭寶清說，呂秀蓮可能忘記了，她第一次以副手投入大選，對手還有脫黨的許信良，當年得票率只有0.63%，只拿到79,429票。



中評社採訪過程，不少綠營支持者，對於呂秀蓮挑戰蔡英文“很不諒解”，直言如果害蔡落選，“中共同路人”是呂秀蓮。



被問到，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲是否與時代力量“立委”黃國昌形成“柯黃配”？威脅蔡英文的得票？



鄭寶清認為，黃國昌是非常本土，柯文哲是本土的嗎？柯還是主張“兩岸一家親”，柯文哲與黃國昌，不會合在一起。