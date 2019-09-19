2070年地球所有珊瑚礁或將消失

中評社北京9月19日電／如果全球變暖以目前的速度繼續，全世界的珊瑚礁到2070年可能會全部消失！英國《自然》雜誌18日刊發數名科學家撰寫的評論文章，敦促全人類採取一種新的更大膽的方式，解決導致珊瑚礁生態系統退化問題，從而在更大層面上讓人們的環境和生活受益。



目前的珊瑚礁保護方式屢屢失敗。這些方式傾向於關注當地的生物多樣性，或是嘗試將特定珊瑚礁或地區恢復到某種理想化的“先前狀態”。在全球最大的珊瑚礁系統——大堡礁，半數珊瑚的死亡都集中在2016年和2017年。



澳大利亞研究理事會珊瑚礁研究卓越中心科學家建議，政策制定者應在大堡礁42.5萬平方公里的流域內，用可再生能源代替煤電，發展陸基水產養殖，恢復或修復陸地植被和濕地。這些行動將能“減少全球排放，提高碳捕獲，防止農業徑流流向沿海珊瑚礁，改善人類生活和食品安全”。



科學家寫道，“只要珊瑚礁拯救行動能正確開展，就能通過保護沿海流域並提供一種可以讓類似方式應用於不同生態系統的模式，起到保護其它生態系統的作用”。他們表示，保護備受珍視的珊瑚礁還能“為世界樹立榜樣”——以哥斯達黎加、加利福尼亞州、哥本哈根為首的國家和地區，正在通過減緩與適應倡議，為全球其他地區起到有力的帶頭作用。



該評論是《自然》雜誌“現在就報道氣候”倡議所發表的一篇有關氣候變化文章，此倡議從9月16日至23日對氣候變化進行為期一周的專題報道。



（來源：科技日報）