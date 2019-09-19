聯合早報：印尼決定遷都具多層意義

中評社香港9月19日電／印度西亞林火已隨著火點的增多而惡化，煙霾對東南亞區域的覆蓋面不斷擴大。新加坡聯合早報今天發表社論說，我國的24小時空氣污染指數（PSI）昨天又再上升，已達中等水平和不健康水平之間，由環境局領導的28個政府部門和單位組成的跨部門煙霾行動小組啟動了應急措施。衛生部提醒醫院、綜合診療所和療養院等醫療機構，準備應對相關病例的增加，並在適當時在室內擺放空氣淨化器、空氣冷卻機和風扇；中小學、幼兒園等等也做好相應準備；一些工地開始為員工分發口罩等等。



社論說，鄰國林火帶來的煙霾災害已是新加坡人必須長期面對的環境問題，應急應變有了一定的程序，但是林火的持續蔓延，可能影響到航班服務，甚至導致公司機構緊急停工，其後果則不是我們所可以想象的。我們除了盡可能為鄰國的滅火提供協助之外，也只能寄望印尼政府表現出更大的決心和效率，滅火和取締縱火者雙管齊下，但在這兩方面，印尼政府都面臨不小的障礙。林火面積大，泥碳地的火點不容易撲滅。印尼國家減災署的數據顯示，印尼各處的火點多達近3000個，單是婆羅洲的火點就將近1000個，而且99%的火點都是起於蓄意縱火。



印尼總統佐科前天到重災區廖內省首府北幹巴魯視察時指出，地方官員無法迅速採取應對措施，是由於所具備的資源“無法全面適當調動起來”。加強取締縱火者是當局不斷強調的立場，卻未能有效付諸行動。



佐科最近宣布把首都遷移到加裡曼丹的決定，原因之一是那裡面對的天然災害威脅“極低”，可是記錄顯示，加裡曼丹林火頻仍，他的遷都構想因此受到質疑。



東加裡曼丹省的北佩納揚巴塞爾（North Penajam Paser）及庫台卡塔內加拉（Kutai Kartanegara）之間地點已被相中為最宜建設新都，其鄰近有煤炭與石油運輸業重要港市巴厘巴板（Balikpapan）。佐科看上那個地區面對洪災、地震、海嘯、野火、火山爆發和山體滑坡等天然災害的威脅極低。但根據印尼國家減災署的數據，2019年首六個月，印尼28個省份共有13萬5749公頃的土地被林火吞噬，其中12.4%在加裡曼丹。