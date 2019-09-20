徐棄鬱：中美戰略關係缺少理性定位

清華大學國家戰略研究院資深研究員徐棄鬱（中評社圖片） 中評社北京9月20日電（記者 徐夢溪）清華大學國家戰略研究院資深研究員徐棄鬱日前在出席第三屆太和文明論壇期間發言，表示我們缺少一個理性、客觀地對中美戰略關係的定位，沒有這樣一個現實而平衡的描述，兩國的安全關係有可能會經歷更多的波動。



徐棄鬱從中美的整體關係談到兩國的安全關係，指出中美雙邊關係其實一直以來都面臨著許多倒退和波蕩，產生了很多危機，比如1996年的台海危機、1999年前南斯拉夫中國大使館被炸、2001年在南海方面發生的摩擦……但事實是，這些動蕩、雙邊關係的挫折，最終並沒演變為真正的危機。其實在2018年和2019年，中美關係已經到達了自1970年尼克松總統訪華以來最動蕩的、最倒退的一個時代，對於中美雙邊關係，已經看到了很多的衝突。



“中國人民認為中美之間的貿易連接是雙邊關係的一首頌歌，也是一個保證，經貿關係會影響到軍事關係、政治關係，甚至雙邊關係，一旦這樣的危機出現，首先就認為會出現在軍事矛盾衝突中。但是事情的發展速度遠遠超過我們的想象，甚至中美之間的安全關係的變化，也被放在了貿易關係之中看。”



徐棄鬱表示，我們要承認，中美之間的安全關係已經面臨前所未有的倒退和挫折。美國國家安全政策在2017年也正式發生了變化，在2018年國會又通過了允許美國官方訪問台灣的法案，美國的國防政策在2018年又把中國定為戰略競爭對手，而且稱中國在尋求軍事的現代化，希望在近期稱霸印太地區，在未來取得美國或者全球的主導地位。現在中方也有一些嚴重的擔憂和關切，中方有很多人不認為惡化的中美關係是真正的觸礁了，人們懷疑雙邊關係會進一步惡化。



談及對中美經貿關係的擔憂，徐棄鬱表示，有些問題往往被人們提出來，首先“貿易戰”是否會溢出到其他的領域，特別是安全領域是否會開展競爭，另外，特朗普政府在台灣問題上對中方的施壓程度會達到什麼水平，美方是否會加強在南海的航行自由行動，以及美方是否會針對中國採取競爭戰略，如果就像是在“冷戰”中對蘇方採取的戰略那樣，這會是非常危險的。



他認為，目前而言，這些問題並不好回答，而兩國的安全關係也並不確定，但在中美的安全關係中確實有一些令人鼓舞的跡象——這可能是因為貿易領域的摩擦對中美的整體關係帶來了前所未有的損害，所以人們更加關注和照顧安全關係，就像軍方之間的關係一樣，中美雙方都表示非常願意維持穩定和實質性的關係的發展。中國國防部長魏鳳和今年訪美時會見了美國防長馬蒂斯，非常坦誠、成功地進行了會晤，雙方同意穩定和發展兩國軍方之間的聯繫。在7月馬克·米利將軍在參議院武裝部隊委員會作為參謀長聯席會議主席提名人，聽證時他強調美國正處於與俄中兩國的大國競爭中，但與此同時，他也強調中美雙方軍方的聯繫，指出美國國防戰略最為深遠的目標之一就是要讓中美雙方的軍方的關係能夠走上長期的透明和互不侵犯的軌道，在美方看來，軍方之間的關係主要關注的是降風險以及預防和管理危機。這些跡象都令人感到鼓舞，這些是利好面，特別是中美安全關係方面的利好。



“但是我也必須要補充，雖然軍方或者是安全的總體關係是保持穩定，他們並不能夠扮演像經濟關係在過去所扮演的這種穩定的角色，他們還不足以提供足夠多的凝聚力和共同的利益。”



徐棄鬱強調，我們缺少一個理性、客觀地對中美戰略關係的定位。2017年美國國防或者國家安全戰略將中國視作一個修正主義和原則性的威脅，但是這並不是對兩國戰略關係的一種準確定位。在兩國，很人多都不認為雙方正走向一種新的“冷戰”，但是同時他們也無法給出一個比較積極的說法，能準確描述中美戰略關係的本質，不管是目前的關係還是未來的關係。而我認為沒有這樣一個現實而平衡的描述，兩國的安全關係有可能會經歷更多的波動。

