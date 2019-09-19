斯里蘭卡總統西裡塞納會見陳敏爾

中評社北京9月19日電／9月18日，斯里蘭卡總統西裡塞納在科倫坡會見中共中央政治局委員、重慶市委書記陳敏爾。



陳敏爾首先轉達習近平主席的親切問候和良好祝願。他說，習近平主席同閣下多次會晤，為新時期中斯關係發展指明了方向。中國共產黨願同斯各政黨深化治國理政經驗交流，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係不斷向前發展。重慶願落實好兩國元首重要共識，加強同斯地方務實合作，為高質量共建“一帶一路”提供更多助力。



西裡塞納請陳敏爾轉達對習近平主席的誠摯問候。他說，斯政府和人民珍視斯中傳統友誼，感謝中方長期以來在國際舞台上為斯仗義執言，銘記中國給予斯的無私幫助，讚賞中國為維護多邊主義、促進全球發展作出的突出貢獻。斯各政黨堅定支持“一帶一路”建設，願深化同中國共產黨交往，加強扶貧、黨建等方面經驗交流互鑒，推動兩國各領域合作取得更多進展。歡迎重慶積極參與斯國家發展建設。



應統一國民黨邀請，陳敏爾於9月17日至19日率中共代表團訪斯。其間，陳敏爾還分別會見了斯總理維克勒馬辛哈、前總統拉賈帕克薩，考察科倫坡港口城、科倫坡國際集裝箱碼頭等項目，並在斯議長賈亞蘇裡亞陪同下參觀了班達拉奈克國際會議大廈。



（來源：新華網）