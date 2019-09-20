快評：母鴨帶小雞　選戰新編寓言故事

中評社快評／郭台銘不選之後，本來打算通過跟郭台銘結盟去解決台灣民眾黨“小雞”焦慮的柯文哲，十分無奈。柯文哲昨天說“現在母雞跑掉了，要找一只母鴨”。如果柯文哲找到了，台灣民眾黨的眾“小雞”將由“母鴨”帶著。



台灣選舉多是合併選舉，不是單一選舉，“母雞帶小雞”是選戰流行的說法和做法。2020年大選除了選“總統”，同時還要選出新一屆“立委”；去年底的縣市長選舉除了選縣市長，還選縣市議員等。這些大型選舉都流行“母雞帶小雞”的打法。



母雞孵蛋21天，小雞破殼而出，母雞帶小雞生活，此時的母雞兇猛異常，竭盡所能保護幼雛，發現食物即發出喀喀聲呼叫小雞前往。引申到選戰，母雞帶小雞是指有經驗帶沒經驗的，有戰鬥力的帶幼稚弱小的。“母雞”是主帥，“小雞”是戰將。



郭台銘不選、柯文哲自己也未登記，台灣民眾黨沒有了“母雞”，選情不看好。柯文哲說“要找一只母鴨”，既顯出他的無奈，也說明台灣民眾黨選情艱困。



現實中有母雞帶小鴨之事，母鴨帶小雞卻十分反常。微型寓言集《狐狸的舞步》有一則小故事，有只母雞很羨慕鴨子會游泳，當它孵出一群小雞後，把小雞送給母鴨撫養。母鴨帶著小鴨到池塘裡去游泳，小雞也跟著跳進水裡去，結果全都被溺死了。



柯文哲說的“母鴨”究竟所指為何，他並沒有細講。台灣2020年大選自初選開始迄今驚奇連爆，還有很多未知數。“母鴨帶小雞”，就當是台灣選戰一則新編寓言故事吧。