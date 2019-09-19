中評現場：蔡致詞民眾衝向舞台陳情遭制伏

蔡英文19日下午出席活動致詞，遭到陳情民眾中斷。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月19日電（記者 洪德諭）蔡英文19日下午出席一場頒獎典禮，在致詞過程中，突然有5名民眾兵分多路，往舞台前衝去高喊“救救樂生”，隨即被安全人員制伏拖走，蔡致詞也被打斷。對於這個突如其來的衝突，蔡英文當下僅回應幫他們拍手，謝謝他們，事後受訪時則說，樂生是好幾年的事情，相關部會會做妥適處理。



蔡英文19日下午出席“不動產仲介‘全國’聯合會金仲獎頒獎典禮”，對於這場活動，除了蔡英文外，“立法院長”蘇嘉全、“內政部長”徐國勇均出席，展現對於房仲業的重視，在蔡英文進場與演講時均有參與人員拿出手機錄影、拍照，顯現出蔡的人氣。



不過，在這場活動進行的過程出現抗議的狀況，在蔡英文致詞時大家仔細聆聽之際，突然有5名民眾拿出黃色的布條，從會場不同入口同時衝入會場之中，高喊“救救樂生”，雖隨即被蔡英文的維安人員架離解除狀況，不過蔡英文的致詞被打斷，蔡先是尷尬地笑了一下，接著對於抗議僅說幫他們拍拍手謝謝他們，隨即繼續進行演講。



會後，蔡英文則是被媒體問到此事，蔡英文則回答，樂生是好幾年的事情，相關議題都經過討論，相關部會做妥適處理。



針對這次抗議，樂生療養院因為捷運興建被迫拆除，抗議者希望樂生能重建家園，讓樂生院民得到應有的尊重與轉型正義。