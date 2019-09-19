救護車“搭”上5G　搶救時間縮短近半個鐘

中評社北京9月19日電／守護心臟、搭建生命急救快速路，順德醫院胸痛中心再添新成員——昨日，暨南大學附屬順德醫院（順德區第二人民醫院）胸痛中心正式啟動建設。未來該院將打通醫院、社會資源，並與120急救中心、網絡單位、中國電信合作引入5G技術，前置診斷流程，共同為胸痛患者打通救治的綠色通道。



急性胸痛是一種常見且危及生命的病症，當病患突發心肌梗死、心臟停跳後，如何緊急、科學施救成為搶救生命的關鍵。經過近4個月的籌備，暨大附屬順德醫院（順德區第二人民醫院）胸痛中心建設工作正式啟動。在啟動儀式現場，醫院演示了5G技術如何助力救治胸痛病人，有了5G技術後，病人在救護車上就可以完成心電檢查，進而對病情進行診斷。



“以往病人要到了醫院後才能進行心電檢查，如今病人在救護車上就可以做這項檢查，從而將診斷前置。”暨大附屬順德醫院院長陳玉兵稱，“這樣就可實現遠程施救，可為搶救患者贏得20～30分鐘的寶貴時間。”



對於該中心的建設目標，陳玉兵表示，將爭取最快半年後通過國家標準認證。陳玉兵還表示，未來，胸痛中心將由全院各科室嚴格按照胸痛中心認證標準開展工作，抓好後期建設，持續優化診療流程，加強多科室協作，實現院前、院內救治無縫銜接，構建高效的疾病救治體系，為患者提供及時、專業、有效的治療。另外，依托這一中心，該院將加強與社區衛生服務中心和民營醫療機構的溝通聯繫，扎實開展人員培訓工作，做好雙向轉診的上下聯動，實現信息共享，最終達到區域性“協同救治”的目的，推動區域內整體急性胸痛中心的發展。



（來源：廣州日報）