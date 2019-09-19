《成語天下》收官　文化盛宴獲贊

頒獎典禮。（來源：千龍網） 中評社北京9月19日電／千龍網訊 9月15日，河北衛視大型文化季播節目《成語天下》，在成語之都邯鄲完美落幕！中國郵政人王元輝力挫群雄，勇奪成語王者桂冠；漢服控女博士王蕊、孔子學院老師李海洋不分伯仲，並列第二；網格警察王祥龍獲得探花席位，實至名歸。



權威媒體支持，收視成績耀眼



河北衛視《成語天下》自6月30日開播以來，獲得人民網、光明網、環球網、鳳凰網、中國日報網等數十家媒體報道。《學習強國》APP多次發布節目相關內容助力傳播，並在每周開設節目直播觀看通道。



總決賽當晚，《成語天下》再掀收視熱潮，官方話題躋身微博熱門話題小時榜前6、綜藝榜前3，＃成語天下＃話題微博閱讀量從無到有，現已突破2.3億，30多位微博大V在收官之際為節目發聲助力。



河北衛視《成語天下》完美繼承了《中華好詩詞》立足傳統文化，並不斷開拓創新的核心，始終堅持將傳統文化繼承並發揚光大，這一系列的優異成績就是最好證明。



立足傳統推陳出新，花樣百出底蘊深厚



《成語天下》首開“文化養成模式”，打造“草根”文化明星，讓來自國內外28位中華傳統文化愛好者同台競技，賽程採取積分制，不淘汰任何一個人。不可否認的是，對於節目創新而言，素人節目最難做，同時創新也更加難，這是行業共識或者說默認的難題。

