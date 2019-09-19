藍有“黑英計劃”？蔡：學位論文真的假不了

蔡英文出席金仲獎頒獎典禮，會後接受媒體聯訪。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北9月19日電（記者 洪德諭）蔡英文的論文風波持續延燒，有台媒報道，國民黨針對論文擬定“黑英計劃”，對此，蔡英文19日受訪表示，學位、論文真的假不了，希望選戰打得是政策與價值而不是無中生有或是抹黑，這樣不好。



蔡英文19日下午出席“不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮”，對於這場活動，除了蔡英文外，“立法院長”蘇嘉全、“內政部長”徐國勇均出席，展現對於房仲業的重視，在蔡英文進場與演講時均有參與人員拿出手機錄影、拍照，顯現出蔡的人氣。不過致詞過程有遭遇民眾抗議樂生療養院議題，致詞一度被打斷。



針對論文爭議，台媒《ETtoday》報道，國民黨中常會流出的會議紀錄，準備針對此議題擬定“黑英計劃”，對此蔡英文表示，學位是真的假不了，有學位一定有論文這個也假不了，希望選戰打得是政策與價值而非無中生有或是抹黑，這樣不好。



另外，有學者發現蔡英文論文出現晚35年建檔，缺主考官簽署、文字排版更有兩種模式等狀況，蔡英文回應，35年前論文當時有它的做法，若以現代的眼光看過去，當然有一些要問的問題，基本上處理論文都按照當時的規定在處理，反問現在質疑者也都沒有否認有論文這件事不是嗎？評論的人還是謹慎比較好一點。