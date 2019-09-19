“中國邊疆研究70年”發布會在京舉辦

中評社北京9月19日電／9月18日，為全面總結新中國成立70年來中國邊疆研究的發展歷程及學術成就，中國社會科學院中國歷史研究院、科研局在京舉辦“中國邊疆研究70年”發布會。發布會由中國歷史研究院副院長李國強主持，來自全國的專家學者和新聞媒體記者約80人參會。



中國社會科學院學部委員、中國歷史研究院中國邊疆研究所所長邢廣程發布了中國邊疆研究70年總體情況。他從重大理論問題研究、檔案文獻整理、知古鑒今功能發揮、多學科融合、學術平台和學術隊伍建設等幾方面系統回顧總結了新中國成立70年來中國邊疆研究的發展歷程和學術成就，同時，對新時代中國邊疆研究進行了展望。



邢廣程所長表示，新中國成立後，我國邊疆研究工作者以馬克思主義唯物史觀為指導，持續開拓創新，中國邊疆研究走上科學發展的道路。在圍繞重大理論問題展開討論的基礎上，20世紀80年代以來出現了一批有影響的學術成果。70年來我國邊疆研究工作者以中國近代邊界變遷、中國統一多民族國家形成和發展規律、歷史上治邊政策的經驗教訓為主線，不斷拓寬學術視野、擴展研究領域，遍及中國歷代邊疆理論與政策、邊疆政區與沿革地理、邊疆治理與開發、邊疆經濟與文化、邊疆民族與民族關係、邊疆地區與周邊關係、藩屬與朝貢體系、邊臣疆吏、邊界變遷、當代中國邊疆穩定發展等諸多方面。70年來學者們在上述領域出版了300餘部有影響的學術專著，發表了數千餘篇高質量的學術論文，整理出版多部邊疆檔案。同時，我國學術界弘揚經世致用優良傳統，在繼承中不斷創新，邊疆研究不斷為當代邊疆治理提供借鑒，圍繞重大現實問題，為國家決策提供對策建議，發揮知古鑒今作用，資政功能不斷凸顯。



邢廣程所長指出，目前中國邊疆研究已成為學術界重視的“顯學”之一，正在形成邊疆研究的合力，共同推進中國邊疆學學科建設。當前，國內外形勢發生深刻複雜變化，我國邊疆地區發展既有寶貴的機遇，也面臨著安全、穩定、發展的諸多挑戰，黨和國家對我國邊疆研究者提出更高要求。面對新形勢、新要求，我國邊疆研究工作者將牢記為人民做學問的初心，在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，立足中國、放眼世界，立時代之潮頭，通古今之變化，發思想之先聲，努力推出一批有思想穿透力的邊疆研究成果，打造具有中國特色、中國風格、中國氣派的邊疆學學科體系、學術體系、話語體系。



（來源：人民網）