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澳門貼現窗基本利率下調至2.25%
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2019-09-19 16:00:41
中評社北京9月19日電／澳門金融管理局19日跟隨香港金融管理局同步下調貼現窗基本利率25個基點至2.25%，這是澳門年內第二次下調有關政策性利率。
由於澳門元與港元掛鈎，為了維持港澳聯繫匯率制度的有效運作，兩地政策性息率變動基本一致。
香港的相關利率是基於在港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度下作出調整。美國聯邦儲備委員會18日宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到1.75%至2%的水平。
（來源：新華網）
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