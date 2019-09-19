蔡英文晤半導體產業感謝大廠投資台灣

蔡英文今天會見國際半導體產業協會（SEMI）與台灣半導體產業協會（TSIA）董監事及海內外半導體企業代表。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天會見國際半導體產業協會（SEMI）與台灣半導體產業協會（TSIA）董監事及海內外半導體企業代表時表示，去年台灣半導體的產值達到新台幣2.6兆元，年成長6.4%。政府會跟產業界朋友一起努力，持續加強競爭力，讓半導體產業繼續帶領台灣的經濟成長，在全球市場更居關鍵地位。



國際半導體產業協會全球總裁暨執行長阿吉特‧馬諾恰（Ajit Manocha）等，今由“經濟部次長”林全能陪同入府，台積電董事長劉德音、力晶積成電子董事長黃崇仁、日月光營運長吳田玉都都到場。



蔡英文指出，去年她跟半導體產業界代表見面時，說要打造台灣成為全球最佳的投資地點。相信這1年大家都看到我們努力的成果，許多“國內外”大廠都加碼投資台灣。



蔡英文致詞時表示，這幾天是SEMICON Taiwan國際半導體展，今年有來自43個國家、超過700家“國內外”廠商參與。這個展覽能夠成為全球第2大半導體產業展覽，她要感謝產業先進對於產業發展的努力跟付出。



她提到，過去3年來，政府利用半導體產業優勢，持續推動“5加2產業創新”應用。透過“晶片設計與半導體科技研發應用”等科技計劃，結合政府跟民間資源，加強物聯網、人工智慧創新產業的鏈結，也培育很多產業所需要的人才。



她表示，今天，很高興台積電董事長劉德音、力晶積成電子董事長黃崇仁、還有日月光營運長吳田玉都在場。其中，台積電南科廠在今年開始試產5奈米製程，3奈米製程也確定將在“國內”建廠。力晶集團已經成功轉型到晶圓代工業，並且由子公司力晶積成電子公司，負責執行12吋晶圓廠的興建。

