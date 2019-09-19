空客：未來20年中國將成為全球最大航空市場

中評社北京9月19日電／“中國是全球發展速度最快的民航市場之一，預計在未來二十年內，中國將超越美國成為全球最大航空市場。”空中客車中國公司首席執行官徐崗在2019年北京航展上表示，從機隊規模上講，中國目前已經成為了空中客車單一國別最大市場，每年空客向中國交付的飛機數量約占同期全球交付量的近四分之一。



徐崗表示，空客民機業務在中國的市場分額從1995年的9%增長至目前的50%，一方面得益於空客的產品與服務、還得益於中國的改革開放和中國經濟的高速增長，同時也得益於空客與中國航空工業開展的全方位、立體的、多領域、多維度的合作。“中國對於空客來說，不僅是一個重要的市場，更是一個長期的戰略合作夥伴。空客是中國航空產業大家庭中的重要一員，我們願意將這種互利互惠、合作共贏的夥伴關係，甚至是家人關係長此以往的用心經營下去。”



徐崗表示，中國航空運輸的持續增長也為空客提供良好的市場機遇，截至7月底，今年空客已經向中國內地客戶交付93架飛機，其中包括81架A320系列飛機（73架為A320neo系列），2架A330系列飛機和10架A350XWB寬體飛機，占空客同期全球交付總量的20%以上，有力地支持了中國民航的蓬勃發展。同期，空客全球交付量為458架，儲備訂單量為7198架。



數據顯示，截至今年7月底，中國內地現役空客民用飛機總數達到1779架。其中客機1752架， 占52%的市場份額。空客寬體機在中國市場份額超過60%，為中國的航空公司開拓區域及國際市場發揮了積極作用。截至今年7月底，由中國內地航企運營的A330機隊規模達到242架，是中國最大的寬體機機隊。



目前已有國航、東航、南航、川航和海航5家中國內地航空公司運營著25架A350－900飛機。其中，國航首批訂購的10架已全部交付投入運營。在此基礎上，國航於今年7月又增購了20架A350系列飛機。前不久，東航的A350飛機參加了大興機場試飛活動，為新機場的驗證飛行、投入運營準備工作貢獻了力量。



事實上，空客與中國的航空工業企業的合作涉及空客各個機型，涵蓋所有的部件類型，包括原材料採購、零部件設計與製造、大部件總裝，直至飛機總裝及完成和交付。徐崗指出，2018年，空客在中國工業合作領域的投資額超過9億美元，到2020年，這一數字將達到甚至超過每年10億美元。



此外，空中客車還在積極探索在飛行員培訓、航材保障、機體及部件維修等各方面與中國本地公司合作的可能性。“我們將繼續為中國開發量身定制的解決方案，增強本地服務能力，同時始終關注客戶的聲音和需求，為中國的綠色航空和運營做出貢獻，利用數字和新技術提高安全性，運營績效並幫助我們的客戶實現成功。”徐崗表示。



（來源：人民網）