國家統計局有大動作：地方GDP將由國家統一核算

中評社北京9月19日電／近日，國家統計局在國新辦新聞發布會上宣布，我國將實施GDP核算下算一級，也就是由國家來統一核算地方GDP。由國家統一組織、統一核算方法，將會更準確把握各地經濟情況，有利於經濟的高質量發展。



早在2013年初，就有不少媒體發現，我國統計領域出現地方GDP增速高於全國GDP的增速，各省份GDP加總也大於全國GDP總量的現象。其中，在2012年更是高出了5.76萬億元，相當於當年的經濟第一大省——廣東的經濟總量。對此，國家統計局回應，這與我國統計領域採用的“分級核算”制度有關。



國家統計局新聞發言人付凌輝：在地方核算GDP的過程中，因為有存在一種跨省交易的情況，它有重複計算的情況。通過這次第四次經濟普查，我們通過實施地方GDP統一核算，將解決這樣的一個問題。



據了解，GDP統一核算改革將與目前正在推進的第四次全國經濟普查“掛鈎”。專家認為，國家統一核算時，存量數據能幫助地方政府調整和梳理以往在服務業等難以準確統計的領域。



中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生：國家統計局有從中央到基層的調查組織機構，使我們的統計工作將更為科學、準確、合理。在國際指標以及關於中國統計數據的透明度和權威性，會有明顯提高。



專家認為，GDP核算制度改革，有利於反映經濟在不同區域之間的聯繫程度，以及區域空間調整深化的程度，進一步引導都市圈和城市群，特別是國家空間結構的調整，把握各地經濟形勢。



國家發改委城市中心學術委秘書長馮奎：要從治理體系現代化，治理體系能力這些方面，來看待統計數據改革的問題，為地方政府的決策，提供了重要的基礎。我認為對於地方高質量發展，實際上發揮了基礎作用，有利於地方制定科學規劃。



（來源：央視財經）

