王泰平：親歷中日邦交正常化　不忘初心

王泰平大使接受人民網專訪。（來源：人民網） 中評社北京9月19日電／1972年9月25日，日本內閣總理大臣田中角榮訪問中國，雙方發表《中日聯合聲明》，實現了中日邦交正常化，翻開了中日關係的新篇章。47年來，兩國關係雖歷經風雨，仍不斷發展前行，這離不開我國駐日外交人員的不懈努力。在新中國成立70周年之際，作為中日邦交正常化的見證者、親歷者和推動者，中國前駐大阪大使銜總領事王泰平做客人民網，為我們講述他的外交生涯、對中日關係的理解和對中國外交的期待。



從外交官“轉型”記者 助力中日邦交正常化



1964年，中日兩國通過民間渠道達成了互設貿易機構和互換記者的協議。但由於兩國尚未實現邦交正常化等原因，留守東京的中方工作人員只有兩人。周恩來總理在得知這一情況後，指示說要盡快派人增員。為及時了解日本的動向，1969年，王泰平作為外交部和新華社聯合派駐的第一個駐日記者，啟程前往日本。



從王泰平踏上日本國土到1973年8月結束記者生涯，國際上發生了一系列震撼世界的大事。從基辛格秘訪北京，到尼克松總統訪華，中美關係解凍；中國恢復在聯合國的合法席位。圍繞中國的國際形勢發生的重大變化，使日本受到猛烈衝擊，中日恢復邦交問題也成為日本內政的焦點。



1971年，王泰平等駐日工作者受到周總理單獨接見後，他們的工作方向和目標更加明確，逐步將重點轉移到早日實現邦交正常化上來。他們夜以繼日地工作，積極接近各政黨、經濟界、文化界和媒體上層，了解情況，做促進工作。“值得欣慰的是，我們綜合各方面的信息，做出了田中上台後會著手解決中國問題的判斷，為中央決策提供了有價值的參考。我非常懷念周總理，他對我們東京工作的悉心指導起了非常關鍵的、不可替代的作用。”



1972年，日本內閣總理大臣田中角榮成功訪華，實現了中日邦交正常化。這不僅是中日關係史上劃時代的事件，更牽動了整個世界，改變了國際關係格局。



20年駐日工作 見證中國綜合國力不斷強盛



記者生涯讓王泰平有機會零距離接觸日本社會，廣交各界朋友。這段經歷，為他日後的對日外交工作打下了堅實的基礎。

