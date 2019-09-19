平潭大橋飛架風暴海域

平潭海峡大桥 中評社北京9月19日電／中國東南沿海，平潭海峽。遼闊蔚藍的海面上，一座白練般的大橋凌空飛架，它起於福建省長樂市，蜿蜒逶迤穿越人嶼島、長嶼島、小練島、大練島4座海島，橫跨3條航道，全長16.34公里，在福州與平潭間架起一條跨海快速大通道。



這座由中國中鐵大橋局承建的平潭海峽大橋，堪稱“超級大橋”，可以公路、鐵路兩用，上層是設計時速為100公里的6車道高速公路，下層是設計時速為200公里的雙線I級鐵路。



這座“超級大橋”於2013年11月開建，歷時近6年，將於今年9月底合龍貫通，2020年有望全面通車。這座大橋是我國首座跨海公鐵兩用橋，也是世界上最長的跨海公鐵兩用大橋。日前，中國青年報·中國青年網記者來到平潭海峽項目部，下海島、上平台，走近一線建設者，探訪這座“超級大橋”建造的幕後故事。





在“建橋禁區”的風口浪尖上架大橋



平潭海峽是世界三大風暴海域之一，風大、浪高、水深、流急。這裡每年6級以上大風超過300天，7級以上大風超過200天，掀起最大浪高近10米。猛烈的波流力，是常規長江等內河橋梁的10倍以上，建造難度和風險極大。中鐵大橋局的建設者就在這被稱為“建橋禁區”的風口浪尖上開始打樁、架橋。



平潭海峽大橋是個大塊頭，其體量之大，創下跨海大橋之最：大橋共用鋼材85.3萬噸，相當於兩座港珠澳大橋的體量。“與世界其他跨海峽橋梁相比，平潭海峽大橋建設條件更加惡劣複雜，施工難度更大，安全風險更高。”中鐵大橋局副總工程師王東輝說。



大風是修建平潭海峽大橋面臨的最大挑戰。幾年來，項目共經歷過30多次台風，2015年的13號超強台風“蘇迪羅”風力達到14級。小練島上的施工人員清楚地記得，狂風襲來，大浪滔天，吊機、房子全部被吹垮，辦公住宿用的移動板房平移了30多米。



大橋施工建造要與台風搶時間，項目部創新性提出“化海上施工為半陸地施工，化強風為弱風”，量身打造了13架2000噸全封閉海上造橋機，在海上營造出一個高達百米的空中長廊造橋作業間，可以遮風擋雨，增加了施工安全性。



為精准捕捉台風的蹤跡，平潭橋項目部建立風浪預警機制，沿線布置47個風速監測點，對風速、風向、浪湧實時監測，為海上施工輸送精確氣象數據。