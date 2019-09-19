卓榮泰揭國民黨黑英三部曲　嗆玩火自傷

卓榮泰在臉書上提及國民黨將要攻打蔡英文學歷問題，站上第一線回應。（取自卓榮泰臉書） 中評社台北9月19日電（記者 黃筱筠）蔡英文英國倫敦政經學院（LSE）的博士遭質疑，更傳出國民黨有“黑英計劃”預計要在“立法院”總質詢時，強攻蔡英文的博士論文。民進黨主席卓榮泰在臉書上也回應說，看樣子，國民黨出手前是經過縝密的算計，並出現“黑英三部曲”。首先由過去任職“教育部”工作經驗，認定“當年的學歷查核是很嚴謹”。第二是由黨籍“立委”透過質詢享有言論免責權繼續追查此事。第三是要求“行政院長”蘇貞昌公布蔡英文論文。他批，這種走偏鋒的把戲，小心玩火自傷。



卓榮泰說，首先，國民黨確認當年查核程序嚴謹，胡打亂打恐誤傷自己，所以要藉由黨籍“立委”享有言論免責權作為安全防護措施，最後才逼迫蘇院長公布論文，企圖造成府院矛盾。



根據《東森新聞雲》報道，國民黨中常會有一份記錄，內部已有討論攻擊蔡英文學歷議題，這份文件內容提到，郝龍斌以過去任職於“教育部”工作經驗表示，“當年的學歷查核是很嚴謹”的，建議由黨團“透過質詢享有言論免責權，繼續追查此事較妥”，以迴避後續可能的法律責任。在常會中，國民黨“立院”黨團幹部曾銘宗則回應，會配合在“立法院”質詢時，“要求蘇貞昌院長公布其論文”。



他則提出四問，學歷查核程序嚴謹還有問題嗎？享有免責權就可以一生免責嗎？蘇院長有權責公布“總統”論文嗎？這種戲碼國民黨真的演的下去？



卓榮蓋說，真的，麥擱亂啊！貴黨中常會何不先好好管管你們家的韓市長！貴黨不想進行一場彬彬有禮的君子之爭，不能要我們也跟你們一樣沈淪下去，這種走偏鋒的把戲，小心玩火自傷。