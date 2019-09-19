印度政府宣布將全面禁止電子煙

中評社北京9月19日電／印度財政部長西塔拉曼18日宣布，印度將全面禁止電子煙的生產、進出口、銷售及廣告等相關業務，這項禁令已獲內閣批准，即將以“行政命令”的形式正式頒布。



西塔拉曼當天在一個記者會上宣布了這一消息。據介紹，這項禁令不直接適用於吸電子煙的行為，但它意味著印度電子煙使用者將不能合法購買相關產品。首次違反該禁令者將可能被處以約1400美元罰款或1年監禁，或同時被處以這兩項處罰，多次違反者可能面臨最高3年的監禁和將近7000美元罰款。



“這些新奇的（電子煙）產品有著迷人的外觀和多種口味，對它們的使用呈指數級增長，特別是在發達國家，尤其是在青少年中達到了流行性程度，”印度政府在一份公報中說。



印度有超過1億成年吸煙者，是全球煙草業主要市場。電子煙主要由電池、加熱蒸發裝置和一個裝有煙液的煙管組成，可通過霧化手段將含有尼古丁的煙液變成蒸氣讓使用者吸入，一些吸煙者把它當作傳統香煙的替代品。然而世界衛生組織曾發布報告稱，沒有充足證據表明電子煙有助於戒煙。



美國衛生部門曾多次提示電子煙可能帶來的健康風險，目前正對超過450例與使用電子煙有關的嚴重肺病病例展開調查。今年8月7日，美國食品和藥物管理局表示已收到127例在使用電子煙後癲癇發作的病例報告，並正在對電子煙是否為直接原因進行調查。美國衛生與公眾服務部本月11日宣布，其下屬的藥管局將在未來數周內出台規定，禁止銷售非煙草味的電子煙產品，以控制越來越多青少年吸電子煙的趨勢。



（來源：新華網）