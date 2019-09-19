香港下調基本利率　短期利率走勢將受供求影響

中評社香港9月19日電／美國於當地時間18日調低聯邦基金利率目標區間25個基點，隨後香港金融管理局在19日根據預設公式也下調基本利率25個基點至2.25%。不過，在香港對資產價格有實質影響的最優惠利率目前沒有變化，銀行同業拆息也在總體上升的態勢下，比去年更加貼近美息。



新華社報道，香港金管局總裁陳德霖表示，美國聯儲局降息，未必對香港利率有太直接影響，香港短期利率走勢會受港元資金供求變化影響。



美聯儲在當地時間18日公佈，下調聯邦基金利率25個基點，將利率目標區間降至1.75%至2%。此為美聯儲今年第二次降息，也是2008年底以來第二次降息。此舉合乎市場預期。



19日，香港金管局根據預設公式亦將基本利率下調25個基點至2.25%。香港基本利率是計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率，目前基本利率定於美國聯邦基金利率目標區間下限加50基點，或者香港隔夜及1個月銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。



儘管香港調低基本利率，但是對資產價格有實質影響的最優惠利率目前沒有變化，銀行同業拆息也總體位於較高水平，一改去年港美息差較大的狀態而更加貼近美息。



根據香港財資市場公會的數據，目前與樓市按揭貸款相關並對市場利率具有重要參考意義的一個月同業拆息已達到約2%的高位水平，僅略低於同期限美國同業拆息。不僅如此，近期香港上海匯豐銀行、中國銀行（香港）、恆生銀行、渣打銀行，還紛紛上調了按揭利率，部分銀行同時調升了定期存款利息。



對此，陳德霖表示，長期而言，香港利率應該會貼近美息水平，但是香港短期利率走勢會受港元資金供求變化影響。所以美聯儲降息，未必對香港利率有太直接影響。



陳德霖同時提醒，鋻於美聯儲對年底利率走勢存在分歧和不確定性，市場需要小心管理風險。

