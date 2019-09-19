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吉林長春雙陽區法院副院長陳智國接受紀律審查
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2019-09-19 16:53:30
中評社北京9月19日電／記者19日從吉林省紀委監委了解到，長春市雙陽區人民法院黨組成員、副院長陳智國涉嫌嚴重違紀違法，經吉林省紀委監委指定，目前正接受鬆原市紀委監委紀律審查和監察調查。
陳智國，男，漢族，1963年10月出生，吉林長春人，1980年參加工作。2010年2月，任長春市雙陽區人民法院黨組成員、辦公室主任；2012年10月，任長春市雙陽區人民法院黨組成員、副院長。
（來源：新華網）
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