吉林長春雙陽區法院副院長陳智國接受紀律審查

中評社北京9月19日電／記者19日從吉林省紀委監委了解到，長春市雙陽區人民法院黨組成員、副院長陳智國涉嫌嚴重違紀違法，經吉林省紀委監委指定，目前正接受鬆原市紀委監委紀律審查和監察調查。



陳智國，男，漢族，1963年10月出生，吉林長春人，1980年參加工作。2010年2月，任長春市雙陽區人民法院黨組成員、辦公室主任；2012年10月，任長春市雙陽區人民法院黨組成員、副院長。



（來源：新華網）