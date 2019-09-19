再降25個基點 　美聯儲會否續唱“鴿”曲

中評社香港9月19日電／美國聯邦儲備委員會18日宣佈將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到1.75%至2%的水平，這是年內美聯儲第二次降息。分析人士指出，鋻於美國經濟暫難脫離低通脹環境且陷入衰退的風險加劇，年內美聯儲是否還會降息成為外界普遍關注的焦點。



美國經濟內外風險並存是美聯儲降息的主要原因。美聯儲在聲明中表示，降息主要考慮到全球形勢對美國經濟前景的影響和溫和的通脹壓力，未來美國經濟面臨的不確定性猶存。



新華社報道，分析人士指出，美國經濟增長遭遇挑戰。近日公佈的數據顯示，二季度美國國內生產總值按年率計算增長2%，低於一季度的3.1%。失業率雖穩定在歷史低位，但非農業部門新增就業人口增長放緩。同時，通脹增長乏力，低於美聯儲設定的2%的目標。紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯認為，低通脹是美聯儲面對的最緊迫問題之一，反映了更廣泛的經濟前景問題。



在美聯儲18日公佈的季度經濟預測中，雖然2019年經濟增長預期中值較6月份的預測值增長了0.1個百分點至2.2%，但個人消費支出（PCE）價格指數和核心PCE價格指數或分別僅增長1.5%和1.8%，均未達到目標。同時，與6月份預測相比，今年失業率或小幅增長0.1個百分點至3.7%。



美國經濟增長放緩甚至隱現衰退風險還源於貿易政策帶來的不確定性導致企業投資下滑、製造業陷入衰退。美聯儲主席鮑威爾在當天的新聞發佈會上表示，貿易政策走向不確定和全球經濟放緩導致製造業產出下降，是造成企業投資和出口疲軟的主要因素。鮑威爾9月初在瑞士蘇黎世大學的演講中也強調，貿易摩擦正在打壓企業投資決策，因為“企業無法確定不穩定的貿易環境能否支撐持續的市場需求”。



此外，美國經濟面臨的外部風險也在加劇，包括全球經濟增長普遍放緩和可能出現的英國“無協議脫歐”等。正如世界銀行行長馬爾帕斯近日所述，歐洲部分地區處於衰退或接近陷入衰退狀態，大部分發展中國家經濟增長都有不同程度放緩。他認為，基於最新情況，目前全球經濟實際增速或低於6月預計的2.6%。



複雜的內外部經濟環境導致美聯儲內部就未來利率路徑選擇出現分歧。對美聯儲尤其是鮑威爾來說，如何平衡分裂的委員會、實現有效溝通並做出下一步政策決議成為挑戰。