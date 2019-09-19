高雄爆槍擊案　韓撂重話：再發生就換分局長

高雄市長韓國瑜針對治安事件撂重話。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）高雄直播主糾紛引起一連串砸店、砸車與開槍事件，引起社會注目，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天首度對外受訪談及此事就撂下重話，若再發生就撤換轄區分局長，再不行，連市警局局長都要負責。



由於前鎮凌晨發生槍擊案件，案情跟18日遭惡煞持棍砸店砸車相關聯，動員上百警力仍無法遏止案情擴大延燒，也引起“中央部會”重視，韓國瑜19日下午在鳳山區公所接受聯訪，高雄市警察局長李永癸也一併出面說明案情。



韓國瑜表示，高雄市新執政團隊上任八個月來，非常重視民眾需要的安居樂業，安居就是吃、住、行等等的安全，因此治安目標第一就是反毒品、第二反街頭暴力、第三反酒後駕車，這幾月來抓非常緊。



李永癸則表示，目前已掌握涉案人士，絕不姑息、絕不縱容，對於涉案對象全力追擊，通令全部分局強力掃蕩。



韓國瑜接著說，對於高雄治安暴力事件、酒後駕車、毒品，市政府的態度是零容忍，這是在前鎮發生的槍擊案，對前鎮分局長提出最嚴厲的警告，再發生類似的暴力犯罪事情，一定要撤換分局長，如果再不行，連警局局長都要負責。



韓國瑜表示，請高雄市民朋友要相信市府團隊，對維護治安的決心絕對不會打折扣。另外，暴力犯罪事件仍比去年同期較低，治安大致上還是非常平順，可以放心來旅遊觀光投資，高雄還是很友善的城市，這一點一定要向大家報告。

