巴方：对话需印度恢復印控克什米爾的特殊地位

中評社北京9月19日電／當地時間8月5日，印度政府宣布廢除憲法第370條，取消了賦予印控克什米爾地區享有的特殊地位。此舉導致巴基斯坦和印度兩國的關係持續惡化。



據巴基斯坦《黎明報》網站報道，當地時間9月19日，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗表示，除非印度解除對印控克什米爾地區的宵禁，恢復該地區特殊地位，否則兩國的對話將毫無意義。



伊姆蘭·汗對印度領導人進行了嚴厲的批判，認為只有具有極端主義思想的人才會像印度那樣，在印控克什米爾地區實行45天宵禁。他指出，印度對巴基斯坦的政策是仇恨政策，除非印度解除宵禁，否則巴基斯坦不可能與印度進行談判。



有記者問，巴基斯坦是否會允許本國公民為克什米爾人而戰。伊姆蘭·汗強調，任何巴基斯坦人到印控克什米爾地區參戰，都是對克什米爾人最大的不公，是充滿敵意的行為。



他還指出，印度在印控克什米爾地區保留了90萬人的軍隊，卻反過來指責巴基斯坦給該地區帶來了不穩定，稱巴基斯坦實施跨境恐怖主義活動。他說：“任何企圖跨境進入印控克什米爾地區實施軍事行動的人，都將成為巴基斯坦的敵人，也是克什米爾人的敵人。”



據悉，伊姆蘭·汗將於本月晚些時候在聯合國大會第74屆會議上，就印控克什米爾等問題發表講話。



（來源：中國日報網）