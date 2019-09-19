中宣部等向革命老區和貧困地區贈送電視機

中評社香港9月19日電／在慶祝中華人民共和國成立70週年之際，中央宣傳部、中央文明辦、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台向革命老區和貧困地區贈送62萬多台電視機，贈送對象為尚未脫貧的建檔立卡貧困戶中沒有電視機的困難家庭。



新華社報道，本批電視機贈送範圍為贛閩粵原中央蘇區、陜甘寧、左右江、大別山、川陜等老區以及國家確定的尚未脫貧摘帽的集中連片特殊困難地區縣和國家扶貧開發工作重點縣，涉及河北、山西、內蒙古、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆24個省（區、市）和新疆生產建設兵團。贈送電視機的規格為國產品牌32英寸液晶彩電。



據了解，此次贈送電視機面廣量大，為把好事辦好、實事辦實，各地認真做好前期調研、組織公示，兼顧收視條件，核準確定了62萬餘戶受贈家庭，確保國慶節前既能收到電視機，又能正常收看電視節目。每台電視機在入戶安裝過程中，都粘貼有對應包含受贈家庭信息的二維碼，確保精準到戶。各地在贈送工作中嚴格遵守全面打贏脫貧攻堅戰的紀律要求，由各地統一安排配套支出、收視等有關費用，不向受贈戶收取一分錢。



今年是全面建成小康社會的關鍵之年，是決戰決勝脫貧攻堅的關鍵之年，也是新中國成立70週年，做實做好向革命老區和貧困地區贈送電視機工作具有特別重要的意義。這項工作受到廣大基層幹部群眾熱烈歡迎。大家反映，贈送電視機工作充分體現了黨中央對貧困群眾的深切關懷，體現了宣傳思想文化戰線對打贏脫貧攻堅戰的支持，貧困群眾有了電視機，就能共同感受新中國70年來建設發展的偉大成就，激發擼起袖子加油幹、同心共築中國夢的精神動力。