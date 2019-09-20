戴博答中評：中美關係一至兩年內或觸底

基辛格中美關係研究所主任戴博出席第三屆太和文明論壇（中評社圖片） 中評社北京9月20日電（記者 徐夢溪）基辛格中美關係研究所主任戴博日前在出席第三屆太和文明論壇期間接受中評社專訪。他表示，中美需要坦率探討利益衝突，讓中美關係正常化。他認為，中美關係在一到兩年內可能會觸底，這時可以開始給新的中美關係定位。



戴博較悲觀看待目前的中美關係，認為這是一個正在進行中的全球的、全面的競爭關係，影響到科技、教育、地緣政治、經濟等方面。雙方缺乏互信，而且都覺得對方有陰謀，認為所有的問題都是對方的錯。



那麼目前中美關係是否已經觸底，就此，戴博認為，中美關係發展有底線，但還摸不到。“我覺得還沒有到最底部，在一兩年內可能會摸底，我們就可以開始給新的中美關係定位。”



戴博認為，我們需要把中美這一對對衝關係正常化，讓兩個國家坦率地探討他們的利益衝突。比如中國想在西太平洋有主導地位，但美國不希望中國實現主導地位，這不符合美國的利益。“如果我們有智慧，我們可以把利益衝突控制在一定範圍內，這是我們追求的。我們要承認有利益衝突的存在，這樣我們會發現有很多餘地可以合作，而且非常有必要合作。”



談到中美關係的正常化和競合關係，戴博在出席論壇發言時做了詳細的闡述。他表示，整個世界正在經歷劃時代的歷史性變化。從戰略層面看，一個歷史性的轉變就是中國的崛起。中美兩國關係現在處於各個方面的主導地位，北極、南極，網絡技術、南美、非洲……我們都在爭取主導地位。中美互相都是最大的、最重要的地緣政治對手，這肯定是一個劃時代的變化，但這樣的地緣政治變化可能不是我們現在所處階段的最大危機。



“另外還有全球性問題，我們的注意力很可能在於如何拯救全世界的生態，而且不只是全球變暖，還有動植物瀕臨滅絕的問題，以及全球化影響到全世界的供應鏈、大規模傳染性疾病、有組織的犯罪的全球化、假新聞的全球的流動，以及全球的貧富懸殊問題影響到移民、難民問題等。”



戴博認為，我們需要合作來面對這些挑戰，那就需要把彼此的國家利益說清楚，而不只是期待不做正常化的解讀就能解決問題。只有清楚彼此國家利益時，在對衝的關係下，才能更好地定義這個關係，我們才能找到合作的方面。比如我們可以在安全領域合作，包括醫療安全、消費品安全，我們還可以共同合作制止流行病的發生以及人口販賣，共同利用新興技術，比如技術倫理的問題已經擺在我們的面前。



戴博對中評社表示，世界還需要幾十年的共同進化才會產生新的世界秩序來避免衝突，甚至是避免類似於冷戰的、很疏遠的關係。



“中美關係半脫鈎是避免不了的，我們要避免脫鈎。”他認為，現在這樣的狀態不僅是特朗普的錯，還有歷史性、結構性的原因，有中方的錯，也有美方的錯。“我們需要脫離現在的敵對關係，這不符合中國或者美國的利益。中國和美國是兩個有抱負但也傲慢的國家，兩個國家能不能放棄傲慢和自以為是的態度，這需要時間。”