韓：內政外交單位輪流卡韓？民眾眼睛雪亮

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月19日電（記者 蔣繼平）高雄接連三天治安亮紅燈，“內政部”“警政署”對此發聲明外還要求痛加檢討，“外交部”也新訂《“外交部”協助“直轄市”市長出訪作業要點》，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜表示，今天是“內政部”，前天是“外交部”，是不是在針對高雄所有的事或對著他本人，有一種卡韓的感覺，相信民眾眼睛是雪亮的。



高雄市連續三日發生砸店、還有開槍事件，造成高雄市民對於治安疑慮，“警政署”19日發出“打擊街頭暴力，嚴懲聚眾滋事、槍擊，決不寬貸”聲明，署長陳家欽更震怒要求高雄市警察局痛加檢討，並指派刑事警察局長黃明昭南下召開專案會議。



另外，由於韓國瑜10月將訪美，“外交部”17日新訂《“外交部”協助“直轄市”市長出訪作業要點》，訂定協助範圍，要求外館不能介入政黨造勢活動，以秉持行政中立，整體提升對外關係。



韓國瑜19日下午在鳳山區公所接受聯訪，針對治安亮紅燈，有媒體提問，“警政署”聲明似乎有暗諷高雄無法讓市民安居樂業的意思？似乎又在卡韓了？



韓國瑜表示，這個跟兩天前，“外交部”所頒布的“直轄市長”訪外辦法，請大家來看看，他準備去美國訪問，怎麼這個時候就剛好發布，如果“直轄市長”訪外是私人的行程則一概不以禮遇接待。



韓國瑜說，前天是“外交部”，今天是“內政部”，所以他覺得，是不是對高雄所有發生的事情，以及他本人，有一種卡韓的感覺，“全國”的民眾眼睛是雪亮的。