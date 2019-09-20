中評關注：港府首場“社區對話”下周四舉行

林鄭月娥日前提出“四項行動”後見記者（中評社 張心怡攝） 中評社香港9月20日電（記者 張心怡）香港特區政府昨日宣布，行政長官林鄭月娥與部分主要官員將於9月26日（星期四）晚七至九時在灣仔伊利沙伯體育館出席首場“社區對話”。林鄭月娥於9月4日發表電視講話時提出“四項行動”，其中便包括落區與社會各個階層、不同政治立場、不同背景的人士展開對話。



反修例風波持續三個多月，各界達成一項重要共識，便是香港社會積累了很多深層次的經濟、社會乃至政治方面的矛盾與問題，例如房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇、社會向上流動、公眾參與政府決策等。特區政府需要在和平、理性和互相尊重的環境下，與市民進行直接溝通對話，以吸納民意，尋找切實可行的解決方法。



“社區對話”是一個公開對話平台，目的是走入社區，邀請社會各階層人士向政府表達意見，以探討現時社會不滿及尋求解決方法。這個雙向平台的搭建，將成為特區政府帶領香港走出當下困局的關鍵一步，亦是社會一起再向前行的起點。



林鄭月娥本周二出席行政會議前會見傳媒時，特別提出對話平台的構建將遵循三個原則：第一，對象要廣泛，不分階層；第二，盡量公開、透明，讓傳媒可以在現場採訪；第三，議題開放，即沒有特定的房屋、教育等議題，希望能夠百花齊放。



對於走入社區直接對話可能會引發的混亂場面，林鄭月娥則稱已有足夠心理準備，但她期望對話平台能夠相對順利地展開，即使第一次未必很成功，未來也會繼續堅持與不同背景的市民直接對話。



據悉，首場“社區對話”名額為一百五十人。有興趣出席“社區對話”的人士可在9月19日至9月23日中午十二時期間，透過網上或各區民政諮詢中心遞交登記表格。如登記人數超出限額，主辦單位將以電腦抽簽方式抽出出席人士。主辦單位會在9月24日或之前通知中簽市民。

