游梓翔質疑　蔡英文的博士論文為何怕被看

針對蔡英文博士學位疑雲，游梓翔在臉書發文提出看法。（照片：游梓翔臉書） 中評社台北9月19日電／蔡英文的博士學位真假問題愈吵愈烈，蔡也親自出面澄清說，“真的假不了”，“有博士學位必然有繳交論文”。對此，世新大學副校長游梓翔在臉書發文表示，這說法恐怕很難平息爭議。他並提出馬英九、國民黨前主席朱立倫和前台中市長胡志強的博士論文都查得到，為何蔡英文的博士論文卻怕被看？



以下為游梓翔臉書全文：



＃真金怕火煉？

＃博士論文為何怕被看



蔡英文論文真偽的問題愈吵愈熱烈，在不同來源提出的疑點愈來愈多的情況下，一句“真的假不了”，或是“有博士學位必然有繳交論文”的說法，恐怕很難平息爭議。



與其扯這麼多，“總統府”要解釋的是，蔡英文這份幾乎要拿“1．5個博士”的論文，為什麼不能公開讓大家拜讀呢？發言人說，蔡英文論文是“依照LSE校方相關規定亦可供人公開檢閱”，但閱覽的重重限制根本不是LSE校方的通案規定，而是論文作者蔡英文的個人要求。



因此蔡英文必須說明的是，論文基於什麼理由要設下如此嚴格的限制，為什麼不給大家看？



台灣在英美完成博士學位的人很多，美國的博士論文除了畢業學校的圖書館外，詳細資料會編入ProQuest資料庫。英國的博士論文除了畢業學校，則會由英國圖書館的EThOS編目。其中大量論文作者都會開放下載。



我特別用了馬英九（Ma， Ying－jeou）、朱立倫（Chu， Liluan Eric）和胡志強（Hu， Zhiqiang）來查詢，馬朱是美國博士，胡是英國博士。在ProQuest資料庫中，可以查到馬英九和朱立倫論文的詳盡資料，而朱立倫1991年在紐約大學的博士論文“Market－based accounting research： An international comparison and new evidence”是開放全文下載的。



胡志強1985年牛津大學的博士論文“Arms control policy of the People＇s Republic of China， 1949－1978”也可以在EThOs資料庫中找到，同樣開放全文下載。



我是1996年從美國丹佛大學取得博士學位，我的博士論文，也開放全文下載。



只要進入ProQuest和EThOS這兩個資料庫，你可以在幾分鐘內立刻取得朱立倫和胡志強和游梓翔的博士論文pdf檔，愛看幾遍看幾遍。沒人需要監視著你該怎麼看。



我想請問蔡英文，您是基於什麼理由，不能印一份論文給我們看看呢？

