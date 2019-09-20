中評關注：郭粉反韓情緒沖上天　危機怎解？

韓國瑜眼下最重要課題，就是拓展更多的支持。（中評社資料照） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘未參與2020大選連署登記，外界認為中國國民黨的分裂危機有解，有助於國民黨2020參選人韓國瑜的選情，但目前這樣的看法流於樂觀，因為郭雖不選，但郭粉反韓情緒卻沒有下降，反而有上升趨勢。



總結郭粉們目前對2020大選的意向有三種主要脈絡，一是非郭不投、有韓郊遊，就是選舉日不出門投票；二是轉投蔡英文，目的在教訓韓國瑜和國民黨；三則是投廢票。這三種對韓國瑜的選情來說，在藍綠對決要爭去最大選票的狀況下，對韓都可能產生致命傷害。



郭台銘臉書社團上最大的郭台銘粉絲老虎軍團，目前共有三萬名成員，從郭之前投入國民黨初選開始就力挺郭到底，甚至在郭初選失利後，一度在全台各地幫郭發起連署，該社團的意向可說是郭粉動向的最大參考值。



但在郭台銘初選失利後，郭粉和韓粉間的分裂對立狀況升溫，簡直可以用水火不容來形容，該社團上每天眾多成員分享的，除了是郭台銘的動態消息外，另外最多的就是酸韓、諷韓的各種網路影片或是新聞等，等於成了綠營之外最大的反韓勢力。



現在郭粉間在醞釀不投韓國瑜甚至是轉投蔡英文的風向，畢竟郭粉仍是以泛藍選民為基礎而組成的一群，韓國瑜陣營的確要視為最大警訊。



2016大選，當初是軍公教喊出要教訓國民黨，導致國民黨大敗，連“立法院”席次都來到新低的34席（總席次113席），2020大選，軍公教選票在蔡英文政府大改年金的狀況下，有望回流國民黨，但換成郭粉要教訓韓國瑜，這股力量有多大，或是佔的比例有多少暫無法評估，可是勢必會是影響選情的關鍵一群。



這狀況對於韓國瑜來說，是必然要處理的危機，如果郭粉不投票或是投廢票，那還是最輕的傷害，轉投蔡英文的話，對蔡來說等於天上掉下來的禮物，對韓來說就可能是致命傷害。因此，眼下韓國瑜最應該處理的就是郭台銘問題，如何能重拾郭的支持，將郭粉投票意向導回藍營，全看韓用了多少力。